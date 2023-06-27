КАД полностью перекроют 30 июля

Автор: Анастасия Щербакова
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Ограничения будут действовать с 7:00 до 17:00.

Проезд через дамбу в обоих направлениях будет запрещен в день проведения Главного военно-морского парада, передает телеграм-канал Питер Live.

Исключение сделают для жителей Кронштадта.

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Фото: Питер Live

Ранее стало известно, что музей военно-морской славы России откроется в конце июля в Кронштадте.

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