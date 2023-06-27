Из Москвы в Штаты вылетел самолет

Автор: Анастасия Щербакова
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США покинут оставшиеся российские дипломаты.

Самолет с территории России направляется в США, чтобы забрать дипломатов. Вашингтон предписал им покинуть страну в связи с окончанием трехлетнего срока пребывания. Об этом сообщает Мойка78.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких сенсаций в этом нет. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, наложенных Вашингтоном на российскую дипломатическую миссию.

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Фото: Baltphoto

Ранее стало известно, что при взрыве у российского посольства в Кабуле пострадали двое россиян – дипломат и охранник. Еще 25 человек погибли или изувечены.

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