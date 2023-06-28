На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 июня

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 13,101 ограничение скорости движения в направлении на г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 76-86 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 3-4 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 19:00, укладка а/б покрытия;
  • подъезд к МАПП «Брусничное» км 1-3 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, укладка а/б покрытия.
Вам будет интересно
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 июня ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
В Подпорожском районе перекроют участок трассы А-215
В Подпорожском районе Ленобласти ограничат движение транспорта по участку федеральной трассы А-215 из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде. Как сообщает пресс-служба...
22.06.2023 123

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 20-22 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-27, транспортные развязки км 10, км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;
  • км 31-24 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
  • км 3-5 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;
  • км 18-16 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;
  • км 15-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов обочин и откосов земляного полотна;
  • км 27-34, транспортная развязка 27 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт водоприёмных лотков;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов автомобильной дороги;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 0-35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 58-77 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 «Псков»:

  • км 38-35 ограничения скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 17:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 40-52 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00 , механизированная уборка песка и смёта с проезжей части, помывка водопропускных отверстий в осевом бетонном ограждении.
  • км 4+900 д. Лужицы планируется с 08:00 до 18:00 — устранение просадки ПЧ, будет организовано реверсивное движение.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

  • км 125-126 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, помывка тех. прохода на мосту от песка и смета.
Автор