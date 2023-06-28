Похороны кота в Ломоносовском районе стали причиной неожиданного открытия

Автор: Анастасия Щербакова
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В раскопанной земле лежали три мины времен Великой Отечественной.

Как сообщает 78.ru, три мины, откопанные на месте будущей могилы, оказались только «первыми ласточками».

Оперативно прибывшие на место военнослужащие инженерных частей обнаружили целый склад таких мин.

В настоящее время на месте работают саперы.

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Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что в Ленобласти и Петербурге вновь нашли боеприпасы времен войны.

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