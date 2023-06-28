Роман Костомаров впервые показал видео тренировки после ампутации конечностей

Автор: Сергей Агутин
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео с тренировки в больнице. На кадрах фигурист занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы.

«Ох уж непросто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше», – подписал видео Роман Костомаров

Роман Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей.

Врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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21.06.2023 582
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