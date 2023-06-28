Любительницу ММА высадили из троллейбуса в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Пьяная женщина кричала на весь салон и плевалась на людей.

Как сообщает телеграм-канал Питер Live, кондуктор решил высадить из троллейбуса пьяную, агрессивную женщину, но сделать это получилось не сразу.

Петербурженка пыталась ударить контролера ногой и кричала, что «занимается боями без правил».

 

 

 

 

 

 

 

 

 Видео: Фонтанка.ру

Ранее стало известно, что на женщину напали ради 200 рублей на Смоленском кладбище.

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