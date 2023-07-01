Поезд сбил мужчину в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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Устанавливаются обстоятельства гибели человека на железнодорожных путях в Кировском районе Ленинградской области.

Утром 30 июня возле железнодорожной станции Апраксин остановочного пункта 59-й километр перегона «Назия — Мга» грузовой поезд сбил мужчину.

От полученных травм он скончался на месте.

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19.08.2022 2234
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