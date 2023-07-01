Тело мужчины с травами головы нашли в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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Тело мужчины с травмами головы и ног 30 июня обнаружено во дворе дома, расположенного в садоводстве «КЭУ ЛенВО» в Выборгском районе.

Прибывший на место участковый оперативно установил личность погибшего. Им оказался 69-летний житель Санкт-Петербурга. Тело направлено в морг, где будут установлены причины смерти.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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