Ночью ливни, днем дожди. Погода в Ленобласти на 2 июля

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ГУ МЧС России, 2 июля на территории Ленинградской области будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, на западе ночью местами ливни. В отдельных районах грозы.

Температура ночью составит +11… +16 °C. Днем ожидается +18… +23 °C. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, ночью на западе местами порывы до 15 м/с.

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