«Врачебный десант» посетил Волошово

Автор: Сергей Агутин
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Депутаты «Единой России» организовали выезд узкопрофильных специалистов – офтальмолога, невролога, терапевта и дерматовенеролога – в поселок Волошово Лужского района. «Врачебный десант» обследовал около 50 пенсионеров.

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В поселке Волошово есть свой фельдшерско-акушерский пункт. Однако за консультацией узкопрофильных врачей местным жителям приходится отправляться в Лугу – это 63 километра.

В рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» поселок посетила мобильная бригада врачей. «Врачебный десант» организовали депутат Госдумы Сергей Яхнюк и депутат регионального Заксобрания Марина Левченко при поддержке областного комитета по здравоохранению.

«Сегодня удалось попасть на приём к специалистам. Хотелось бы, чтобы регулярно приезжала выездная амбулатория, делали УЗИ разных органов, эхограмму. Вот, например, мне нужно к эндокринологу, он принимает в Луге, на автобусе ехать больше часа. Один раз нужно приехать на прием к врачу, потом он направит на УЗИ, а еще на анализы и с результатами – снова на прием. Транспорт уходит рано утром, на нем едет много людей на учебу и работу. Бабушкам и места в нем нет», – рассказала жительница Волошово Наталья Петровна Захарова

Депутаты также провели прием граждан и приняли участие в открытии новой спортивной площадки.

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