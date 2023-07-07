Ленобласть отправила очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

Автор: Гузель Галимова
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Из Ленинградской области в зону специальной военной операции 6 июля отправился 20-й по счету конвой с гуманитарным грузом.

В грузовиках — генераторы, антидроновые ружья, цифровые радиостанции и маскировочные сети, которые почти в промышленных масштабах изготовили «Доброфеи» из Луги. В посылках также дроны-камикадзе, собранные активистами, и подарки от родных и близких.

Ленобласть отправила очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО СВО, Ленобласть, гумпомощь
Ленобласть отправила очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО СВО, Ленобласть, гумпомощь
Ленобласть отправила очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО СВО, Ленобласть, гумпомощь
Ленобласть отправила очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО СВО, Ленобласть, гумпомощь
Фото: Своих не бросаем. Луга/ВКонтакте

Утром 6 июля в зону СВО также уехала мобильная баня, а аткже маскировочные сети, масла для автомобилей, инструктаж, крепежи и многое другое.

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Ленобласть отправила очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО СВО, Ленобласть, гумпомощь
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