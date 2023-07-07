Детеныш лося едва не угодил под машину недалеко от Выборга

Автор: Анастасия Щербакова
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На его счастье водители снизили скорость. 

Лосенка, прыгнувшего под колеса автомобилей, 5 июля заметили жители Выборга, сообщает «‎47News»‎.

На тормоза пришлось нажать водителям с обеих полос движения. Лосенок же, не снижая темпа, невридимым скрылся в лесу.

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Фото: Фото: pxhere.com
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