В Петербурге пройдут соревнование по бегу

Автор: Анастасия Щербакова
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В воскресенье, 9 июля, с Исаакиевской площади стартует забег.

По заявлением организаторов, он займёт 42 километра: через Дворцовый мост, Васильевский остров, Сенатскую площадь, сообщает телеграмм-канал «Питерская Хроника».

Поэтому движение ограничат, а общественный транспорт поменяет привычные маршруты.

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Фото: pxhere.com
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29.06.2023 166
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