Александр Дрозденко поздравил с Днем семьи, любви и верности жителей Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Особые слова признательности и благодарности Александр Дрозденко адресовал многодетным родителям и тем, кто заботится о чужих детях, а также супружеским парам, прожившим вместе много лет.

«Любовь самых близких, родных людей придает особый смысл нашей жизни, делает нас по-настоящему счастливыми, вдохновляет, помогает справляться с невзгодами», – отметил Александр Дрозденко

По мнению главы региона, крепкие и дружные семьи являются важным ориентиром для начинающих свой совместный путь молодых людей.

«В этот праздничный день от души желаю благополучия, мира и счастья всем семьям Ленинградской области. Пусть в ваших домах всегда пребывают гармония и любовь!», – завершил обращение Александр Дрозденко
Вам будет интересно
Александр Дрозденко поздравил с Днем семьи, любви и верности жителей Ленобласти Ленинградская область, Александр Дрозденко
«Сталинский ампир»: Александр Дрозденко поделился новыми фотографиями красот Ленобласти
Как сообщил губернатор Ленинградской области, современный город Пикалево – замечательный пример «сталинского ампира» в архитектуре: широкие улицы, дома с высокими...
17.10.2022 3058
Автор