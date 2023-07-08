Финны выбрали главного сумасшедшего страны. Он живет в 100 метрах от границы с Россией

Автор: Сергей Агутин
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Гильдия официальных деревенских сумасшедших Суоми 2 июля выбрала своего главного. Им стала Оути Райконен. Она проживает примерно в 100 метрах от границы с Россией, на хуторе Лассила, возле Руоколахти.

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Фото: сайт Гильдии официальных деревенских сумасшедших Суоми

В пресс-релизе гильдия отмечает, что Оути стала первой деревенской сумасшедшей финкой из региона Южная Карелия. Теперь у нее будет свой официальный шутовской муниципалитет.

Отборочная комиссия сочла, что на данном историческом этапе Райконен лучше других удается проявлять свою неординарную натуру в финском селе. Жюри понравились ее юмор, жизнерадостность, умение дубить кожу, склонность к театру и раме при общении с соседями.

Конкурсу по выбору главного деревенского дурака в Суоми проводится уже 32 года. Оути из Руоколахти стала 17-ой официальной сельской сумасшедшей.

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