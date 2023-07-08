В России предложили повысить цены на газ дважды. Оба раза – сразу по 8 %

Автор: Сергей Агутин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила дважды повысить регулируемые цены на газ в России – с 1 июля 2024 года и с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оба раза тарифы должны вырасти на восемь процентов. В сентябре 2022 года в макропрогнозе от Минэкономразвития предполагалось, что в 2024 и 2025 годах повышение составит 7 %. В последний раз цены на газ для потребителей в России поднимались в декабре прошлого года на 8,5 %.

В пресс-службе ведомства указали, что повышение будет плановым, а средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов. В Минэнерго добавили, что индексация, которая превышает ожидаемую инфляцию, позволит увеличить темп газификации.

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06.07.2023 153
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