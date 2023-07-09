Сергей Перминов поздравил Владыку Мстислава с 640-летием явления Тихвинской иконы Божией Матери

Автор: Гузель Галимова
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Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов адресовал поздравительную телеграмму Владыке Мстиславу, епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери.

«К ней обращались с молитвами в горе и радости многие поколения наших предков, неизменно уповая на чудотворное заступничество. И сегодня мы чествуем великую святыню, стоя за благополучие людей и Отечества», — говорится в телеграмме.

Он пожелал, чтобы эта исполненная символов и традиций глубокая духовная связь Тихвинской иконы с нашей землей никогда не ослабевала, помогая нам крепить силы, дух и единство, созидание и милосердие, любовь и правду.

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