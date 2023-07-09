В Ленобласти отметили праздник Тихвинской иконы Божьей Матери — видео

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 9 июля, в городе Тихвин Ленобласти тысячи верующих собрались почтить память Тихвинской иконы Божией Матери.

Праздник проходил в стенах Тихвинского Богородично-Успенского мужского монастыря. Службу посетил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Видео: Александр Дрозденко
«Тихвинская икона Божьей Матери в трудные времена всегда укрепляла в людях веру. Веру в победу над грехами и неправедными мыслями, в победу над явными и неявными врагами России, в защиту русского языка и культуры. 640 лет чудотворная икона — заступница земель Северо-Запада. С праздником, православные!» — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, в 2023 году 9 июля отмечают 640-летие со дня явления Тихвинской иконы Божией Матери на берегах реки Тихвинки. С этого события ведёт отсчёт своей истории и сам город Тихвин.

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