Проезд по Приморскому шоссе в Репино ограничат до 4 ноября

Автор: Гузель Галимова
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Новые ограничения движения введут в Курортном районе Петербурга с 10 июля, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С понедельника будет ограничено движение по Приморскому шоссе в поселке Репино. Речь идет об участке от Лермонтовского проспекта до Новодеревенской улицы. Движение там ограничат почти на четыре месяца – до 4 ноября. В это время специалисты проведут здесь работы по строительству водопровода.

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Кроме того, в Стрельне до 13 июля нельзя будет проехать возле дома 2 по Тарховской улице. Там выполнят работы по реконструкции газопровода.

В Приморском районе также до 19 июля ограничивается движение транспорта возле дома 4к1 по улице Маршала Новикова. Автомобилистов просят заранее подбирать удобный маршрут.

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