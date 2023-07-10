Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем памяти защитников Лужского рубежа

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Александра Дрозденко поздравил жителей 47 региона с Днем памяти героических защитников Лужского рубежа, который отмечается 10 июля

лужский рубеж
Фото: foto-travel.net
«Оборона Лужского рубежа относится к числу самых важных эпизодов первых дней Великой Отечественной войны. Она стала безусловным символом мужества и самоотверженности советских солдат и мирных жителей, которым удалось более чем на месяц замедлить продвижение вражеских войск к Ленинграду», — отметил в своем поздравлении глава Ленобласти.

Александр Юрьевич напомнил, что благодаря подвигу бойцов регулярных частей и ополченцев, участников строительства оборонительных рубежей за короткий период времени удалось не только возвести необходимые укрепления на подступах к городу на Неве, но и эвакуировать из него почти полмиллиона женщин, стариков, детей.

«Призываю сегодня ленинградцев почтить память тех, кто положил жизнь в боях на Лужском рубеже, кто до последнего вздоха защищал свободу своих соотечественников. Низкий поклон павшим героям! Вечная память всем защитникам нашей Родины!», — подытожил свое поздравление глава 47 региона.

Напомним, что с 10 июля по 24 августа 1941 года на Лужском рубеже шли ожесточенные бои советских бойцов с гитлеровской армией. Гитлеровские войска группы «Север» были задержаны на 45 дней. В то время как оборону держали ленинградцы-добровольцы, из города на Неве успели эвакуировать почти полмиллиона мирных жителей. По оценке историков, оборона Лужского рубежа оказала огромное влияние на весь дальнейший ход Великой Отечественной войны: противник столкнулся с невиданным доселе сопротивлением, созданный нацистами миф о возможности молниеносной войны был полностью развенчан.

Автор