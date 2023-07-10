В Агалатово пожарные спасли кота, просидевшего три дня на дереве

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти развернулась очередная операция по спасению кота.

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Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское

Поздно вечером 9 июля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Агалатово во Всеволожском районе третий день на дереве сидит кот. На помощь прибыл дежурный караул ПСС Агалатово.

Спасатели успешно эвакуировали кота на землю.

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06.07.2023 133
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