Десять человек от пожара спасли в центре Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Сорок жильцов дома эвакуированы после возгарания в коммунальной квартире, десять из них спасали через окна.

Сигнал о пожаре в коммуналке на Греческом проспекте поступил на пульт дежурного немногим позже половины третьего. На тушение прибыли 32 пожарных, первое время они работали по повышенному номеру сложности 1-бис — сообщает Фонтанка.ру.

К пяти часам вечера девятикомнатную квартиру полностью потушили. Выгорела одна из комнат. Из дома по маршевой лестнице эвакуировали 30 человек. Ещё десять спасали при помощи пожарных лестниц через оконные проёмы.

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10.07.2023 68
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