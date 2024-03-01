День кошек: как понять питомца по его поведению?

1 марта в России проходит День кошек. Четвероногие усатые друзья с древних времён считаются самыми распространёнными домашними животными. Они не только вызывают эстетическое удовольствие от взаимодействия с ними, но и выполняют несколько полезных для человека функций: ловят вышей, успокаивают нервы мурчанием, облегчают боль и очищают энергетику дома. Рассказываем, как понять, что своим поведением хочет сказать ваш питомец из семейства кошачьих.

Всегда ли кошка мурлычет, когда довольна?

Мурчание четвероногих друзей имеет множество разных причин. Чаще всего они действительно мурчат, когда чувствую себя расслабленно. Но иногда подобным методом они возвращают себе спокойствие, если ощущают тревогу. Также мамы-кошки с помощью вибраций от мурчания направляют детёнышей к соскам для кормления. А с некоторых случаях таким образом они общаются с другими представителями своего вида.

Зачем кошки «подставляют» живот человеку?

Не всегда кошки демонстрируют живот для получения ласки. В большинстве случаев это способ показать человеку своё доверие на физическом уровне. Протянутая к животу рука у животного с характером может стать причиной для удара лапой или лёгкого укуса.

Как кошки проявляют любовь?

Многие замечали, что пушистики (и не только) часто встречают своих хозяев, путаясь под ногами. Это типичный признак привязанности животного. Они стараются как можно больше впитать тепла «своего» человека, поэтому часто идут на прямой контакт: трутся о ноги, топчутся на разных частях тела хозяина, обнимают лапками, вылизывают или немного покусывают. Рядом с выбранным индивидам они часто спят рядом и находятся поблизости, если тот болеет. В его присутствии поднимают хвост и ему приносят пойманную добычу. Длительный контакт «глаза в глаза» также считается признаком любви со стороны кошки.

В чём проявляется кошачье беспокойство?

Самый распространенный признак волнения животного — махи хвостом. Есть несколько признаков, по которым можно определить степень беспокойства и возможную причину:

если кошка стоя или сидя хаотично машет хвостом, с силой ударяя им по своим бокам или полу, то настроение её настроение явно свидетельствует о недружелюбности. В такой момент животное может пуститься в атаку. Подобное поведение свойственно после встречи с сородичем-соперником или в результате неприятной игры;

если хвост питомца устремлён вверх и происходят быстрые и мелкие движения хвостом, то это признак возбуждения. Обычно это происходит, когда кошка встречает особь противоположного пола или ожидает получение желаемого лакомства;

если животное прижимается к полу, а кончик хвоста нервно и мелко подрагивает, это символизирует пробуждение охотничьего инстинкта;

когда кошка совершает махи хвостом в его горизонтальном положение, значит, что питомец насторожился. Чаще всего это происходит, когда животное не чувствует себя в безопасности. Например, при посещении ветеринарной клиники или в поездке;

если в момент отдыха или дрёмы усатый друг медленно перебирает хвостом из стороны в сторону — сигнал о том, что питомца что-то беспокоит, он нервничает и не ощущает себя в безопасности. Обычно такое поведение свойственно при громких звуках в помещении или на улице.

Почему кошки чирикают?

Многие, наверняка, замечали, как питомец, глядя в окно на пролетающую мимо птицу, начинает чирикать. Это сопровождается подёргиванием и расширенными зрачками, так как у животного активизируется охотничий инстинкт. Иногда кошки могут начать чирикать, когда взволнованы встречей с другим котом или с человеком.

Зачем домашний питомец сбрасывает предметы?

На этот счёт существует множество теорий, но самая популярная из них — кошачье любопытство. В то время как собаки исследуют окружающий мир с помощью рта, кошки предпочитают касаться предметов и двигать их, наблюдая за результатами своих действий. Вещи, способные продолжить движение после взаимодействиями с ними, воспринимаются как добыча. Она «убегает», питомец преследует.

Почему кошки ходят в туалет мимо лотка?

Домашний питомец при правильном подходе хозяина к приучению к лотку не откажется от него без причины. Природой задумано так, что им свойственно закапывать отходы жизнедеятельности организма. В связи с этим причин похода в туалет мимо лотка может быть несколько:

проблемы со здоровьем, например, мочекаменная болезнь. Она обычно сопровождается частыми позывами к походу в туалет без соответствующего завершения процесса, резкой сменой поведения и постоянным вылизыванием в области под хвостом;

грязный лоток, в котором настало время заменить наполнитель;

неудобное расположение самого лотка для кошки;

неподходящий тип наполнителя. Такое случается, когда животное привыкло к одному, а его заменили на другой, который не понравился питомцу.

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