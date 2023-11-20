Ленинградская область заняла 22 место по уровню зарплат в России

Ленинградская область заняла 22 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплаты.
Рейтинг составили аналитики РИА «Новости».
Так, диапазон типовых зарплат в Ленобласти составил от 32 до 68 тыс. рублей, при этом доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. рублей – 11,9%. Доля работающих с зарплатой ниже 20 тыс. рублей — 8%.
Петербург занял 11 строчку рейтинга, доля высокооплачиваемых работников составила 23,9%, а низкооплачиваемых — 4,2%. Диапазон самых распространенных зарплат — от 42 до 96 тыс. рублей.
Первые места в рейтинге регионов России по уровню заработной платы заняли Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Последние строчки достались Калмыкии и Ингушетии.
В целом, согласно исследованию, лишь 14,7% работающих россиян получают не менее 100 тысяч рублей в месяц. При этом с 2022 года их число выросло на 4,7%.