На официальном сайте Госдумы РФ опубликован производственный календарь на 2024 год.

Так, первые длинные праздничные выходные россиян ждут с 31 января 2023 года по 8 января 2024 года. Далее россияне будут отдыхать 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства).

Фото: Госдума РФ Фото: Госдума РФ Фото: Госдума РФ Фото: Госдума РФ

Фото: Госдума РФ