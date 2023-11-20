На официальном сайте Госдумы РФ опубликован производственный календарь на 2024 год.
Так, первые длинные праздничные выходные россиян ждут с 31 января 2023 года по 8 января 2024 года. Далее россияне будут отдыхать 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства).
Фото: Госдума РФ
Фото: Госдума РФ
Фото: Госдума РФ
Фото: Госдума РФ
Фото: Госдума РФ
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02.11.2023 183