Двое парней пытались ночью украсть из школы в Петербурге макеты оружия

Автор: Гузель Галимова
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Ночью 18 ноября в школе на Ярославском проспекте в Петербурге сработала тревожная кнопка.

Прибывшие росгвардейцы застали на месте двоих 18-летних парней. Сломав дверь с помощью гвоздодера, они проникли в подвальное помещение учебного заведения, где хранились учебные макеты оружия и пневматические винтовки.

Двое парней пытались ночью украсть из школы в Петербурге макеты оружия росгвардия, ПетербургФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Двое парней пытались ночью украсть из школы в Петербурге макеты оружия росгвардия, ПетербургФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Двое парней пытались ночью украсть из школы в Петербурге макеты оружия росгвардия, ПетербургФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Незваных гостей заметил охранник по камерам. Сотрудники вневедомственной охраны задержали их и доставили в полицию.

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Двое парней пытались ночью украсть из школы в Петербурге макеты оружия росгвардия, Петербург
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