Двое парней пытались ночью украсть из школы в Петербурге макеты оружия

Ночью 18 ноября в школе на Ярославском проспекте в Петербурге сработала тревожная кнопка.
Прибывшие росгвардейцы застали на месте двоих 18-летних парней. Сломав дверь с помощью гвоздодера, они проникли в подвальное помещение учебного заведения, где хранились учебные макеты оружия и пневматические винтовки.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Незваных гостей заметил охранник по камерам. Сотрудники вневедомственной охраны задержали их и доставили в полицию.
Вам будет интересно
Азербайджан по запросу российской стороны экстрадировал лидера так называемой «азербайджанской мафии» Турала Мамедова, обвиняемого в нападениях на жителей Петербурга. По версии...
16.11.2023 136