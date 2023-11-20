Двое парней пытались ночью украсть из школы в Петербурге макеты оружия

Ночью 18 ноября в школе на Ярославском проспекте в Петербурге сработала тревожная кнопка.

Прибывшие росгвардейцы застали на месте двоих 18-летних парней. Сломав дверь с помощью гвоздодера, они проникли в подвальное помещение учебного заведения, где хранились учебные макеты оружия и пневматические винтовки.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Незваных гостей заметил охранник по камерам. Сотрудники вневедомственной охраны задержали их и доставили в полицию.