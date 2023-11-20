Двое мужчин решили пострелять на детской площадке в Кингисеппе

Вечером 17 ноября в полицию поступило сообщение о стрельбе во дворе дома на 2-й Линии в Кингисеппе Ленобласти.
Прибывшие на место правоохранители задержали на детской площадке 48-летнего местного жителя и 42-летнего уроженца Саратовской области. У них изъяли пневматический пистолет Smersh.
Стрелков доставили в отделение полиции. В отношении них составлены административные протоколы о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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