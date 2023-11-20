Смольный передумал повышать цены на проезд в Петербурге в 2024 году

Правительство Петербурга рассматривает возможность не повышать тарифы на транспорт в 2024 году.

Как писал ivbg.ru, изначально власти Петербурга планировали проиндексировать стоимость проезда в городском транспорте на 4,95%. В таком случае стоимость проезда выросла бы в среднем на 3 руб., до 68 руб. в наземной транспорте и до 73 руб. — в метро.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отклонил проект комитета по тарифам и предложил при планировании бюджета города увеличить субсидию перевозчикам на покрытие потерь до 109 млрд рублей, чтобы цены на проезд остались на прежнем уровне. Предположительно не изменится и стоимость поездки на пригородных электропоездах, пишет РБК.

По предварительным расчетам комитета по транспорту, это решение позволит сэкономить петербуржцам более 2 млрд руб.