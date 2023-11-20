Цены на смартфоны перед Новым годом вырастут на 15–20%

Смартфоны в России подорожают к Новому году на 15–20%, сообщают «Ведомости» со ссылкой одного из крупных дистрибьюторов электроники и операторов связи.

По оценкам Wildberries, Tele2 и «Билайн», средняя стоимость смартфона в декабре составит приблизительно 26—27 тыс. рублей, в то время прошлом году она составляла 21 тыс. рублей.

Основная причина роста цен, как рассказали в Wildberries, рост курса валют, на которых завязаны поставки устройств. Кроме того, на рынке появились новые модели смартфонов с высокой стоимостью, включая складные Huawei Mate X5, а также iPhone 15. Эти устройства повышают средний чек за счет своей популярности среди покупателей.

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По данным дистрибутора FPlus, средняя цена смартфона в России за 10 месяцев 2023 года составила 23,6 тыс. руб., а в сентябре достигла пика в размере 25,7 тыс. руб. При этом средняя стоимость iPhone за этот период выросла с 67,3 до 75,7 тыс. руб., а смартфонов Samsung — с 34 до 42,4 тыс. руб.