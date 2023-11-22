Данные о задолженностях россиян хотят загрузить в единую базу

В России планируют создать единое долговое досье — централизованную базу данных о задолженностях граждан, которая будет храниться в облаке.

Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста РФ Владимир Ведерников.

По его словам, такая инициатива прописана в проекте Концепции развития системы принудительного исполнения России до 2030 года. Единое долговое досье позволит аккумулировать данные о задолженностях граждан перед государством, банками, частными лицами и организациями в одном месте, пишет РИА Новости.