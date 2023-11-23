В Индии в возрасте 37 лет погиб российский актер Максим Белецкий. Об этом сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы.

Тело мужчины кремируют и похоронят в Индии. Причина смерти не уточняется.

В театре кукол в Йошкар-Оле Максим Белецкий работал с 2007 по 2021 год. Артист играл в спектаклях «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и других. Также он поставил сказки «Звездочка» по пьесе Шмитько и «Цветик-семицветик» по сказке Катаева.