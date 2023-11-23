Беременность ослабляет иммунитет, из-за чего женщины становятся более уязвимы к воздействию внешних факторов.

По словам врача-профилактолога Эвелины Овнанян, зимой будущим мамам нужно уделять особое внимание своему здоровью и правильно подбирать одежду.

В беседе с News.ru эксперт рекомендует беременным выбирать более свободный крой и натуральные ткани. Даже небольшие изменения могут спровоцировать обострение хронических заболеваний из-за ослабленного организма.

Зимой в качестве первого слоя лучше надевать термобельё, а поверх – удобную одежду из современных дышащих материалов с натуральными утеплителями вроде флиса или холлофайбера. Такая комбинация обеспечит нормальный теплообмен, сохранит тепло и не допустит перегрева.