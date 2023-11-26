Стоимость «СКА Арены» составляет около 60 млрд рублей

Стоимость «СКА Арены» в Петербурге по оценкам государственной экспертизы составляет около 60 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор арены Дмитрий Сватковский.

«СКА Арена» строилась 36 месяцев. Она включает в себя ледовую арену, малую ледовую арену, бассейн, тренажёрные залы, большую зону для ХК СКА, также на ней будут проходить концерты.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей. Также, по словам Сватковского, для безопасности на арене и вокруг неё установлено 2,5 тыс. камер.

В воскресенье, 26 ноября, на арене состоится первая тестовая игра. Матч смогут посетить до 12 тыс. зрителей. В нём примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звёзды».