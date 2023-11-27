Гастроэнтеролог: разгрузочные дни не помогают бороться с токсинами и шлаками

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, распространенное мнение о том, что разгрузочные дни помогают вывести из организма человека шлаки и токсины, является мифом. Об этом сообщает АБН.

Специалист отметила, что разгрузочные дни являются только одним из многих способов, который позволяет снизить количество потребляемых человеком калорий. Не стоит верить мифам о том, что подобным образом организм может избавиться от шлаков и токсинов.

Здоровый организм не нужно чистить, он прекрасно справляется своими силами. Екатерина Кашух добавила, что после разгрузочного дня вес действительно может немного снизиться, однако происходит это за счет уменьшения в организме жидкости, а не избавления от жира.

Для нормализации веса необходим максимально грамотно сбалансированный рацион, в нем должна присутствовать определенная калорийность, содержаться белки, жиры и углеводы. Кроме того, нельзя забывать про регулярную физическую нагрузку, сообщает «Газета.Ru».