Несмотря на напряжённый график, все неотложные вызовы были обслужены, пациенты госпитализированы или получили помощь на месте.

За прошедшую неделю бригады скорой медицинской помощи Ленинградской области совершили 10 084 выезда, оказав помощь жителям региона. Об этом сообщили в областной администрации.

Из общего числа вызовов 1,6 тысячи пришлось на детей. Также медики приняли роды на дому у одной пациентки — маму с новорождённой госпитализировали во Всеволожский роддом в удовлетворительном состоянии.

2,6 тысячи раз за неделю выезжали кардиобригады к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Еще 51 вызов поступил с мест ДТП, где врачи оказали помощь 45 пострадавшим.