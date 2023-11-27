Акция проходит в третий раз.

С 1 по 20 декабря любой желающий может принести неоткрытые упаковки кошачьего или собачьего корма в отделения МФЦ или госветеринарные клиники региона и оставить их под праздничными елками, передает Управление ветеринарии Ленинградской области.

В прошлом году удалось собрать почти четыре тонны еды, которой подкармливали питомцев приютов всю зиму.

«В Ленинградской области организована регулярная помощь приютам, но Новый год – хороший повод сделать подарок бездомным животным, которые испытывают острую потребность в кормах в холодное время года, это станет ощутимой поддержкой для хвостатых», – подчеркнул начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов.