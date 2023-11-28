Гости до смерти забили хозяина во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 24 ноября сообщили о гибели 69-летнего жителя Нового Девяткино. Двумя днями ранее его привезли в больницу с тяжелыми травмами головы, спасти мужчину не удалось.

Он успел рассказать, что был избит в собственной квартире в 10-этажном доме на улице Энергетиков.

Подозреваемые – двое жителей Нового Девяткино в возрасте 41 года и 36 лет. Младший ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики и смертельное ДТП.

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22.12.2022 4450
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