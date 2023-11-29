Команда неврологов из Ленобласти стала лучшей в СЗФО

Команда неврологов одержала победу в финальных соревнованиях по оказанию медицинской помощи «Пациент с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК): прием, диагностика, лечебная тактика».

В финале всем командам участникам соревнований из лечебных учреждений СЗФО и Петербурга нужно было оценить состояние пациента с острым нарушением мозгового кровообращения (его роль выполняла специальная компьютерная программа-симулятор) и назначить лечение.

В состав команды-победительницы от Ленобласти вошли специалисты Гатчинской клинической больницы и Ленинградской областной клинической больницы:

― Артем Мячин — заведующий неврологическим отделением и Елена Громова — врач-невролог из Гатчинской КМБ;

― Наталья Владимировна Жуковская — заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК ЛОКБ. Сегодня ЛОКБ – крупнейшая многопрофильная клиника региона, в которой функционирует 38 специализированных лечебных отделений.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для автоматизации скорой медицинской помощи в Ленобласти внедряют искусственный интеллект. С помощью технологий врачи смогут вдвое сократить время на анализ медицинских снимков. Также это позволит до 15% быстрее выявлять заболевания на ранних стадиях, а также до 50% сократить время на анализ исследований.