Мошенники изобрели новый метод обмана россиян

Аферисты рассылают гражданам сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Эксперт Александра Пожарская предупредила о новой схеме интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают в популярных мессенджерах (WhatsApp, Telegram, SMS) сообщения от имени сервиса «Госуслуги» о якобы взломанном аккаунте пользователя.

В письме содержится призыв срочно позвонить по указанному номеру. Однако на самом деле это ловушка. По словам эксперта, таким способом мошенники могут оформить на жертву кредит, заблокировать устройство и потребовать выкуп за разблокировку.

Те, кто, к сожалению, поддается на эту уловку и связывается со злоумышленниками или отвечает на звонок с указанного номера, либо сами сообщают данные от аккаунта «для проверки и восстановления доступа», либо получают ссылку на скачивание вредоносного программного обеспечения, предоставляющего удаленный доступ к устройству жертвы и его личному кабинету, — рассказала эксперт. РИА Новости.

Таким образом мошенники могут собирать данные для входа в аккаунты жертвы на различных сервисах, в том числе и на сами «Госуслуги».