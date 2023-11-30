В Выборгском районе Ленинградской области сообщают об улучшении качества связи

В сети появилась информация о том, что в районе поселков Каменка и Ольшаники Выборгского района, а также города Кингисеппа пользователи сообщают об улучшении скорости передачи данных.

Обратившись за комментариями в пресс-службу Мегафона, нашей редакции сообщили, что в районе Кингисеппа, поселков Каменка и Ольшаники Выборгского района оператором модернизирована сеть. Технические специалисты компании уточнили, что в данных «загруженных» локациях применена технология Massive MIMO, с помощью которой мобильный интернет должен существенно прирасти в скорости передачи данных.

Согласно предоставленным аналитическим данным, за последний год потребление мобильного интернет‑трафика в городе Кингисепп, поселках Каменка и Ольшаники достигло 839 терабайт, что превышает показатели 2022г. на 15-20%.

Напомним, что недавно компанией были завершены работы по строительству инфраструктуры связи в крупнейшем российском морском порту Усть-Луга на Балтийском море.