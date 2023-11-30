Эксперт рассказал, какое безобидное действие зимой может вывести из строя ваш смартфон

Пользоваться телефоном на улице зимой стоит как можно реже.

Попытки включить разряженный телефон на улице в холодное время года может обернуться поломкой батареи устройства. Об этом в беседе с «ВМ» заявил аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.

Когда телефон сильно промерз и разрядился, а человек решил включить его прямо на улице, можно запросто повредить ячейки телефона и сократить емкость аккумулятора, — рассказал эксперт.

Кроме того, не стоит подключать к зарядке телефон сразу, как вы пришли домой. Это также сильно вредит аккумулятору телефона.

По приходу домой, нужно дать телефону отогреться 30–40 минут при комнатной температуре. При этом не стоит умышленно нагревать телефон феном или на батарее, достаточно просто оставить его в теплом помещении, — советует Муртазин.