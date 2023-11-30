В Бокситогорском районе трактор рухнул с трала на автомобиль

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло 30 ноября в деревне Галичное в Бокситогорском районе Ленинградской области.

По предварительной информации 78.ru, трактор рухнул с трала на автомобиль DAF. В результате ДТП водитель оказался заблокирован. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам.

В Бокситогорском районе трактор рухнул с трала на автомобиль Ленобласть, ДТП, Бокситогорский районФото: 78.ru
В Бокситогорском районе трактор рухнул с трала на автомобиль Ленобласть, ДТП, Бокситогорский районФото: 78.ru
Фото: 78.ru

На месте ДТП в настоящий момент работает Леноблпожспас.

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