ДТП произошло 30 ноября в деревне Галичное в Бокситогорском районе Ленинградской области.

По предварительной информации 78.ru, трактор рухнул с трала на автомобиль DAF. В результате ДТП водитель оказался заблокирован. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам.

Фото: 78.ru Фото: 78.ru

Фото: 78.ru

На месте ДТП в настоящий момент работает Леноблпожспас.