Как отметили депутаты, случаи бывают разные.

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой запретить дисциплинарные взыскания для сотрудников, которые опоздали на работу из-за непогоды и других форс-мажорных обстоятельств.

По словам парламентария, сейчас в законодательстве есть логика наказаний за прогулы без уважительной причины. Однако работника могут задержать различные ЧП, вызовы в военкомат и к следователю.

Депутат Ярослав Нилов привёл пример с беспилотником, из-за которого в аэропорту объявили план «Ковер» и задержали вылеты. В итоге человек опоздал на работу, но его нельзя за это наказывать.