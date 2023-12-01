В России с 1 декабря начнут маркировать безалкогольные напитки по-новому

C 1 декабря в России начинает действовать обязательная маркировка безалкогольных напитков.

С 1 декабря 2023 года в России начинается первый этап системы обязательной цифровой маркировки для отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе для соков в стеклянной и полимерной упаковке.

Это позволит обеспечить полную прослеживаемость такой продукции — от производства до полки магазина, исключив возможность нелегального оборота немаркированных товаров.

Потребители через мобильное приложение смогут по коду маркировки узнавать достоверную информацию о составе и производителе напитков, а также подавать жалобы в Роспотребнадзор на продукцию с нарушениями, рассказали в ведомстве.

На данный момент система «Честный знак» уже распространяется на 16 категорий товаров или 15% несырьевого ВВП России. В системе зарегистрировались 200 ранее неизвестных производителей безалкогольных напитков.