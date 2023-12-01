Песков: Запад ввел санкции против России на долгие годы

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал политику стран Запада, пытающихся повлиять на экономику России.
Введенные Западом санкции против России будут длиться годы, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы <…> Исходим из этого, выстраивая наши планы, — приводит заявление Пескова РБК.
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28.11.2023 118