Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» — фото

Смертельное ДТП произошло 1 декабря на 128-м километре трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщили в полицейском главке, 31-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с SsangYong Kyron, за рулем которого был 74-летний водитель.

Фото: Telegram-канал "Петербургская полиция" Фото: Telegram-канал "Петербургская полиция" Фото: Telegram-канал "Петербургская полиция"

В результате аварии погиб водитель Volkswagen и 44-летняя пассажирка SsangYong. Водитель второго автомобиля госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.