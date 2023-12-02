Видео: на Приморском шоссе замечено стадо кабанов

Стадо упитанных кабанов пробежалось по Приморскому шоссе в Петербурге.

Очевидцы заметили их между Ольгино и Лисим Носом, а также у самого Лисьего Носа.

Видео: Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб, ВК

Автомобилистов призывают внимательнее следить за дорогой, чтобы ненароком не сбить животное. Если вы заметили кабанов, сбавьте скорость, потому что такая встреча может быть опасна для всех. Водителям стоит знать, что кабан, набравший массу за осень, становится очень крупным — едва ли не 2 метра в длину и вес под 100 кг.