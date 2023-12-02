Прокурор Ленобласти Сергей Жуковский поставил на личный контроль вопрос устранения нарушений и возмещения ущерба в результате деятельности компании «Изобилие».

Ранее было установлено, что компания, арендующая лесной участок в пограничном лесничестве Северо-Западного лесничества, допускала систематические нарушения при заготовке древесины. Таким образом причинила ущерб окружающей среде на 36,8 млн рублей, которые взыскали в полном объеме.

В период с 2018 по 2023 год общество и должностные лица неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее использование природных ресурсов. Кроме того, в период с 2019 по 2023 год «Изобилие» поймали на незаконной рубке в границах арендованного компанией лесного участка. Этим преступлением был нанесен ущерб окружающей среде более чем на 1 млрд рублей.

Прокуратура инициировала расторжение договора аренды с недобросовестным пользователем лесов. Правительство Ленобласти удовлетворено представление, принимаются меры по устранению допущенных нарушений.