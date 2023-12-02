В Волосовском районе задержали школьника, рассылавшего сообщения о терактах

В Волосовском районе Ленобласти задержали несовершеннолетнего, который рассылал ложные сообщения о терактах в детских образовательных учреждениях.

Сигнал о том, что с электронной почты были разосланы такие сообщения, поступил полицейским утром 1 декабря. Угрозы приходили в объекты Гатчинского и Волосовского районов. В тот же день автор был задержан, им оказался ученик 9 класса школы в одной из деревень Волосовского района.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.3 ст.207 УК РФ). Школьнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обстоятельства случившегося устанавливаются.