Почти четверть россиян будут работать 31 декабря

Сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, сколько компаний и жителей России будут работать 31 декабря. Результаты опроса публикуют «Известия».

Почти четверть россиян планирует выйти на работу (14%) или взять подработку (9%). Остальные 77% граждан не собираются выходить в офис или на производство в этот день.

Уточняется, что беспрерывно на праздники будут работать сотрудники транспортной и логистической отраслей — 12%, сферы торговли — 11% и охраны и безопасности — 10%.

Несмотря на то, что в этом году 31 декабря выпадает на воскресенье, 22% опрошенных работодателей отметили, что их компании намерены работать в этот день. Подавляющее большинство (87%) работодателей, как и год назад, поддерживают инициативу сделать 31 декабря официальным ежегодным выходным днем, и только 13% представителей бизнеса готовы к работе в этот день.